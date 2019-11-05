Объявлена официальная причина смерти Мартиньша Кибилдса

"Дорогие друзья Мартиньша!

Уже с момента получения траурной новости семья, коллеги и друзья хотели знать причину смерти Мартиньша.

Теперь официально известно.

Результат вскрытия краток и неумолим: "Острая ишемическая болезнь сердца".

Сердце Мартиньша перестало биться во сне в гостинице Амстердама", - написано в соцсети.

Напомним, прощание с телеведущим состоится 8 ноября в 11.00 в Торнякалнской церкви, в Риге. Двери в храм будут открыты с 10.30.

Ранее журнал Vakara Ziņas сообщал, что сердце Мартиньша Кибилдса остановилось во время семейного путешествия в Нидерланды.

Кибилдс на Латвийском телевидении вел такие передачи как Atslēgas, Kultūrdeva, Adreses, а ранее и Gribi būt miljonārs? Также он был председатель Латвийского союза архитекторов.