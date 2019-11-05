С 2022 года при расчете пособия по безработице не будет учитываться зарплата за последние четыре месяца

Изменения обусловлены необходимостью упрощения и унификации расчета пособий по безработице тем лицам, которые одновременно имеют статус и наемного работника, и работника микропредприятия. Размер пособий по безработице для них будет рассчитываться за период 12 месяцев перед 4 последними месяцами до получения статуса безработного.

Государственное агентство социального страхования все чаще получает просьбы людей о перечислении пособий на счета в иностранных государствах, в том числе не входящих в ЕС и таких, с которыми у Латвии нет договора о соцобеспечении, так как в Латвии счета людей в кредитных учреждениях заблокированы судебными исполнителями. Минблаг поясняет, что для перечисления пособий в другие страну нужны правовые основания, и у людей нет права требовать этого от учреждения.