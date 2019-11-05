Буров не понимает, что за процессы происходят в стройуправе Риги в связи с Z-Towers

В своем сообщении к СМИ Буров подтвердил, что встречался с девелоперами проекта Z-Towers, которые обратились к нему с информацией о том, с какими проблемами сталкиваются предприниматели, чтобы сдать здание в эксплуатацию.

"Услышанное вынуждает меня задать несколько вопросов о ситуации и работе стройуправы Риги. Имеющаяся в моем распоряжении информация свидетельствует, что девелоперы проекта в этом случае обратились в правозащитные структуры, и я надеюсь скоро получить об этом информацию", - указал Буров.

Говоря о работе стройуправы в целом, Буров указал, что "в последние дни в ней прошли не совсем объяснимые события".

"Глава стройуправы в один день написал рабочее распоряжение, на второй день его уже отзывает, а на третий начинает незапланированную реорганизацию учреждения. Эти процессы, вместе с высказанными зарубежными инвесторами опасениями, - довольно серьезный сигнал", - отметил мэр, указав, что полагается на профессиональную работу правозащитных структур.

В то же время он указал, что в случае необходимости готов встретиться с зарубежными инвесторами как этого конкретного, так и других проектов, у которых появляются какие-либо проблемы в связи с реализацией этих проектов в Риге.

Как уже писал Русский TVNET, руководство Рижской стройуправы обвинило председателя думы Олега Бурова в давлении на сотрудников управления, чтобы те приняли в эксплуатацию построенные в Пардаугаве башни Z-Towers.

В письме руководитель строительного управления Ингус Вирцавс информирует, что в начале ноября у Бурова прошло собрание о находящемся на Ранькя дамбис 30 и улице Даугавгривас 9 многофункциональном объекте Z-Towers. В тот же день в стройуправе прошло собрание с целью понять значимость объекта как с точки зрения инфраструктуры, так и для жителей Риги и административной территории в целом. На собрании обсуждались и подготовленные отчеты о готовности башен к эксплуатации.

Несмотря на то, что стройуправа обратила внимание председателя на ряд нарушений и неполноценностей, Буров, по словам Вирцавса, оказал давление на работников управления с целью все-таки добиться сдачи объекта в эксплуатацию.

По его словам, на собрании для работников стройуправы создали "эмоционально агрессивную атмосферу с повышенным тоном со стороны председателя", в том числе их обвинили в чрезмерной бюрократии в учреждении.