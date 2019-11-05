В возрасте 29 лет трагически погиб латвийский водный гонщик

В минувшее воскресенье в возрасте 29 лет трагически погиб латвийский мотогонщик и водный гонщик Дидзис Йовайша. Об этом сообщает портал Autoeuro.lv.
Эту информацию подтвердила и представитель Земгальского регионального управления полиции Арлита Долга, которая сообщила, что водитель квадроцикла не справился с управлением и умер на месте происшествия. Авария произошла в Цодской волости Бауского края.
"Да, Дидзис и правда погиб у себя дома - в Бауске. Это не связано с тренировками или соревнованиями. Это был несчастный случай. Он был моим другом детства. Парень, которому ещё долго нужно было жить", - цитирует Иеву Миллере портал Bauskas Dzīve.
"Мы потеряли заботливого отца и водного мотогонщика", - говорится в сообщении Латвийской федерации водных видов спорта.
В этом году Йовайша завоевал титул чемпиона Латвии, а также 6-е место на чемпионате Европы.