В возрасте 29 лет трагически погиб латвийский водный гонщик

Эту информацию подтвердила и представитель Земгальского регионального управления полиции Арлита Долга, которая сообщила, что водитель квадроцикла не справился с управлением и умер на месте происшествия. Авария произошла в Цодской волости Бауского края.

"Да, Дидзис и правда погиб у себя дома - в Бауске. Это не связано с тренировками или соревнованиями. Это был несчастный случай. Он был моим другом детства. Парень, которому ещё долго нужно было жить", - цитирует Иеву Миллере портал Bauskas Dzīve.

"Мы потеряли заботливого отца и водного мотогонщика", - говорится в сообщении Латвийской федерации водных видов спорта.