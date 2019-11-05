МВД перераспределит миллион евро на премии пограничникам и другие расходы

Правительство сегодня разрешило Министерству внутренних дел (МВД) перераспределить 1 004 717 евро, чтобы министерство могло выплатить премии пограничникам и покрыть другие расходы.
МВД отмечает, что на данный момент сумма сэкономленных ведомством средств составляет 1 004 717 евро, и правительство уполномочило МВД перераспределить финансирование.
На приобретение ИТ-решений, необходимых для усовершенствования работы подразделений Государственной полиции, планируется потратить 150 000 евро.
На мотивацию работников Государственной пограничной охраны, в том числе премирование тех работников, которые участвуют в борьбе с теневой экономикой, планируется выделить 119 661 евро.
МВД отмечает, что по результатам оценки работы Государственной пограничной охраны за девять месяцев этого года был сделан вывод, что пограничная охрана регулярно выявляла преступления, которые могли нанести значительный ущерб.
Случаи контрабанды в пунктах пересечения границы и на зеленой границе были выявлены не только в результате повседневного контроля за границей, но и в результате оперативных мероприятий.
В результате этих мер Государственная пограничная охрана за девять месяцев 2019 года возбудила 17 уголовных дел.
211 789 евро планируется потратить на возмещение расходов за медицинское обслуживание работникам органов внутренних дел, 523 267 евро - на оплату услуг по сбору и утилизации отходов, обслуживанию недвижимости и страхование транспортных средств.