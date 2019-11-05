Для эффективной реформы самоуправлений нужно отремонтировать 800 км дорог

Что касается суммы в 300 млн евро, то она, по мнению VARAM, соизмерима с возможностями госбюджета - в 2021 году на ремонт дорог можно выделить 74,8 млн евро, в 2022 году - 123,8 млн евро, в 2023 году - 101,4 млн евро.