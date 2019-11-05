Для эффективной реформы самоуправлений нужно отремонтировать 800 км дорог

Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) вместе с партнерами идентифицировало примерно 800 км государственных и местных региональных дорог, которые необходимо отремонтировать и перестроить для реализации административно-территориальной реформы, говорится в подготовленном VARAM докладе.
Для ремонта всех этих участков дорог требуется почти 300 млн евро.
VARAM подчеркивает, что транспортная инфраструктура нужна, чтобы после реформы обеспечить мобильность населения и досягаемость региональных центров.
В июле VARAM подало Минфину расчеты, запросив финансирование на реконструкцию и обновление местных и региональных дорог.
Местными дорогами являются дороги, соединяющие административные центры краев с городами, поселками, другими государственными дорогами и населенными пунктами в краях.
При идентификации дорог, нуждающихся в улучшениях, использовались такие критерии, как состояние дорожного покрытия, среднесуточная загруженность и др.
Что касается суммы в 300 млн евро, то она, по мнению VARAM, соизмерима с возможностями госбюджета - в 2021 году на ремонт дорог можно выделить 74,8 млн евро, в 2022 году - 123,8 млн евро, в 2023 году - 101,4 млн евро.
По данным Latvijas valsts ceļi, в плохом состоянии находится 41,5% государственных местных дорог с черным покрытием и 50,5% грунтовых дорог.