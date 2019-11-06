В Одни Ворота: Самый жёсткий парень UFC и Сауль Альварес, который сотворил историю
Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.
Сегодня в выпуске:
Футбол:
- Бавария снова (2-й раз за 2 года) уволила тренера. Нико Ковач пришёл из "Айнтрахта", первый матч в "Баварии" провёл против "Айнтрахта" (победил 5:0), последний - снова против "Айнтрахта" (проиграл 1:5).
- Абсолютная жуть произошла на матче "Эвертон" - "Тоттенхэм", который шёл спокойно до 78-й минуты. А потом Андре Гомеш получил страшный перелом ноги. По телетрансляции не стали показывать момент фола, который может стоить португальцу карьеры.
- Англичанин угадал точный счёт матча "Саутгемптон" - "Лестер" (0:9) и выиграл с коэффициентом 350.00.
- Плюс самые интересные матчи Лиги Чемпионов УЕФА на этой неделе.
ММА:
- Встреча за пояс самого жёсткого парня UFC: после боя у всех огромный осадок и чувство недосказанности.
- В самом начале боя Хорхе Масвидаль - Нейт Диас последний получил жесткое рассечение, а в перерыве между третьим и четвертым раундом врач не разрешил Нэйту продолжать и остановил поединок.
Бокс:
- Сауль Альварес - новый чемпион мира в четырёх весовых категориях. Он сотворил историю, как и обещал. Мексиканец прыгнул сразу на две весовые категории вверх, чтобы взять титул WBO в полутяжёлом весе. За последние 16 лет это удавалось только Рою Джонсу.
НБА:
- Ни одной команде после формирования современной НБА в 1976-м не удавалось выходить в финал пять раз подряд. "Голден Стейт Уорриорс" слишком явно переживают последствия многолетнего доминирования - абсолютно все звёзды из-за травм не играют. Действительно ли династия временно перестаёт существовать, и почему это хорошо.
Формула 1:
- В напарниках у шестикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса лучший "второй номер" последних лет: Валттери Боттас по праву может считать себя одной из причин успеха Серебряных Стрел в этом году.