Минсообщения не видит смысла в поездах из Риги в Вильнюс и Таллинн

Нет необходимости возобновлять курсирование поездов из Риги в Вильнюс и Таллинн из-за низкого спроса среди пассажиров, заявил заместитель госсекретаря Минсообщения Динс Мерирандс во вторник на заседании подкомиссии по балтийским делам комиссии Сейма по иностранным делам.
Он отметил, что в настоящее время литовский пассажирский железнодорожный перевозчик оказывает услуги в небольшой территории Латвии - от литовской границы до Даугавпилса.
Несколько лет назад обсуждался вопрос возобновления курсирования поезда из Риги в Вильнюс, но эксперты пришли к выводу, что эта идея не может стать успешным бизнес-проектом как из-за скорости, так и из-за количества пассажиров.
В то же время поезда Pasažieru vilciens заезжают на территорию Эстонии до станции Валга. В этом случае графики латвийских и эстонских перевозчиков согласованы, чтобы пассажиры могли ехать с пересадкой, однако, согласно собранным данным, очень небольшая часть пассажиров использует эту возможность.
В настоящее время на территории Латвии курсирует международный поезд Киев-Минск-Вильнюс-Рига, который обеспечивает украинская компания, и сейчас рассматривается возможность удлинения маршрута этого поезда до Таллинна.
Из Риги международные поезда курсируют по четырем маршрутам - Рига-Москва, Рига-Санкт-Петербург, Рига-Вильнюс-Минск-Киев и Рига-Минск.