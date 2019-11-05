Скандал с Z-Towers: девелоперы пожаловались на стройуправу в полицию и KNAB

Предприятие направило официальное письмо Госполиции и KNAB, в котором допускается вероятность, что некое должностное лицо или их компания, превышая свои полномочия, осознанно затягивают сдачу зданий в эксплуатацию.

"Такие действия противозаконны, и мы делали и в дальнейшем будем делать все возможное, чтобы защитить законные права и интересы налогоплательщиков и международных инвесторов", - заявил Негулинер.

Он отметил, что в течение последних двух лет предприятие активно принимало участие в планировании каждых работ, на собрании или в комиссии, убеждаясь в качестве работы привлеченных экспертов и соответствии международным требованиям.

"Прозвучавшие замечания - не правда, что мы наглядно отобразили как в официальных письмах Рижской думе, так и министру экономики и премьер-министру. В ходе регулярной официальной переписке со стройуправой Риги мы подали всю требуемую информацию, поэтому сейчас вместе с мэром Риги Олегом Буровым мы озадачены действиями управления", - прокомментировал Негулинер.

Tower Construction Management считает, что опубликованное представителем Рижской думы письмо - подла манипуляция.

"Мы очень надеемся, что чиновники правозащитных структур проведут скрупулезное исследование ситуации, что позволит уже в скором времени сдать в эксплуатацию один из самых масштабных инвестиционных проектов в Балтии в последнем десятилетии", - сказал Негулинер.

Напомним, руководство Рижской стройуправы обвинило председателя думы Олега Бурова в давлении на сотрудников управления, чтобы те приняли в эксплуатацию построенные в Пардаугаве башни Z-Towers.

В письме руководитель строительного управления Ингус Вирцавс проинформировал, что в начале ноября у Бурова прошло собрание о находящемся на Ранькя дамбис 30 и улице Даугавгривас 9 многофункциональном объекте Z-Towers. В тот же день в стройуправе прошло собрание с целью понять значимость объекта как с точки зрения инфраструктуры, так и для жителей Риги и административной территории в целом. На собрании обсуждались и подготовленные отчеты о готовности башен к эксплуатации.

Несмотря на то, что стройуправа обратила внимание председателя на ряд нарушений и неполноценностей, Буров, по словам Вирцавса, оказал давление на работников управления с целью все-таки добиться сдачи объекта в эксплуатацию.

По его словам, на собрании для работников стройуправы создали "эмоционально агрессивную атмосферу с повышенным тоном со стороны председателя", в том числе их обвинили в чрезмерной бюрократии в учреждении.