В знак протеста против реформы с должности ушел глава Беверинского края

"Наверное, в какой-то в мере реформа необходима, но способ, которым она происходит, неприемлем. Нет дискуссии между правительством и самоуправлениями о способе реализации реформы, никакие мнения не учитываются. Не решены вопросы о представительстве населения в краевой думе, а также вопрос о планировании, преемственности документов", - написал Звирбулис в своем заявлении, опубликованном на сайте края.