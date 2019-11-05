В знак протеста против реформы с должности ушел глава Беверинского края

В знак протеста против административно-территориальной реформы с должности ушел глава Беверинского края Марис Звирбулис.
"Наверное, в какой-то в мере реформа необходима, но способ, которым она происходит, неприемлем. Нет дискуссии между правительством и самоуправлениями о способе реализации реформы, никакие мнения не учитываются. Не решены вопросы о представительстве населения в краевой думе, а также вопрос о планировании, преемственности документов", - написал Звирбулис в своем заявлении, опубликованном на сайте края.
По его словам, ни морально, ни физически он не способен выдержать давление СМИ на людей и лично на него.
Третья причина в том, что Звирбулис, по его словам, потерял поддержку жителей и предпринимателей, так как не решил некоторые проблемы самоуправления.
Беверинский край после административно-территориальной реформы будет присоединен к Валмиерскому краю. Самоуправление на своем сайте призывает участвовать в акции протеста против реформы, которая пройдет в Риге 7 ноября.