Воры металла "обчистили" знаменитую баложскую узкоколейку: жителей просят о помощи

Воры однозначно свою добычу потом сдадут на металлолом, если еще не успели это сделать. Сняли с поезда и унесли с территории как детали из цветного металла, так и из черного. Выручить за это воры смогут лишь пару десятков евро, но друзьям узкоколейки придется вложить значительный капитал, чтобы восстановить нужное.