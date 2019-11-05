Воры металла "обчистили" знаменитую баложскую узкоколейку: жителей просят о помощи

В Баложи Кекавского края уже давно активно действует Клуб друзей торфяной узкоколейки. Его члены восстановили старую железную дорогу и поезд, который летом катает туристов. К сожалению, деятельности исторической железной дороги часто мешают, так как рельсы и металлические конструкции повадились воровать сборщики металла. В конце прошлой недели после затяжной тишины снова был пережит налет злоумышленников, сообщает Degpunktā.
Баложская торфяная узкоколейка прекратила курсировать в октябре. Локомотив и вагоны платформа размещены неподалеку от мест добычи торфа, однако достаточно далеко от глаз местной охраны, чтобы у воров возник интерес.
Воры однозначно свою добычу потом сдадут на металлолом, если еще не успели это сделать. Сняли с поезда и унесли с территории как детали из цветного металла, так и из черного. Выручить за это воры смогут лишь пару десятков евро, но друзьям узкоколейки придется вложить значительный капитал, чтобы восстановить нужное.
Очень ценные детали, восстановить которые будет очень сложно, - это колеса вагонетки. Если их распилят на металлолом, идея о строительстве вагонетки может быть отложена на длительный срок.
Давид Бушс просит жителей не поддерживать воришек и не скупать у них то, что имеет очевидно нелегальное происхождения. Если у украденных вещей не будет рынка сбыта, то и набеги воров иссякнут.
Скупщиков цветного металла и всех, у кого есть информация о том, где нелегально могут принять украденные у торфяной узкоколейки детали, просят сообщать в общество "Клуб друзей узкоколейки" по телефону 23272013.