Триумф! Юные латвийские батутисты привезли из Финляндии 13 медалей

Международный турнир FinCup проходил 1-2 ноября в финском городе Эспоо. В нем в обоих дисциплинах Латвию представляли 33 участника спортивного общества Daugmale.

Всего на турнир приехало 179 участников из таких стран, как Швеция, Великобритания, Португалия, Намибия, Эстония, а также Финляндия и Латвия.

Латвийские спортсмены завоевали 13 медалей. По прыжкам на батуте домой ребята привезли 7 медалей - 4 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые. По прыжкам на двойном минитрампе было завоевано 6 медалей - 2 золота, 1 серебро и 3 бронзы.

Золотыми призерами FinCup стали: по прыжкам на батуте – С.Островская, А.Говоране, С.Гредасова, К.Чехнийс, по прыжкам на двойном минитрампе – С.Островская, Говоране.