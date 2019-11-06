Оперативная техника на улицах Кенгарагса: VUGD просит сохранять спокойствие

Сегодня, 6 ноября, в 10 часов Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) проведет практические учения в Риге, на улице Крустпилс, 10. Будет имитироваться крупная химическая авария с массовым загрязнением техники и отравлением людей, сообщили агентству LETA в VUGD.
Будет инсценировано ДТП - столкновение микроавтобуса и цистерны с аммиаком.
С учетом того, что пролившееся вещество едкое и может вызывать тяжелые ожоги, спасатели откроют специальный пункт помощи для очистки от химического загрязнения.
VUGD просит население не беспокоиться при виде большого количества оперативной техники на улицах, а также приносит извинения за доставленные неудобства.