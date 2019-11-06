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Оперативная техника на улицах Кенгарагса: VUGD просит сохранять спокойствие

Учения в Вецмилгрависе в 2012 году

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Сегодня, 6 ноября, в 10 часов Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) проведет практические учения в Риге, на улице Крустпилс, 10. Будет имитироваться крупная химическая авария с массовым загрязнением техники и отравлением людей, сообщили агентству LETA в VUGD. 

Будет инсценировано ДТП - столкновение микроавтобуса и цистерны с аммиаком.

С учетом того, что пролившееся вещество едкое и может вызывать тяжелые ожоги, спасатели откроют специальный пункт помощи для очистки от химического загрязнения. 

VUGD просит население не беспокоиться при виде большого количества оперативной техники на улицах, а также приносит извинения за доставленные неудобства. 

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