Ср, 6.11.2019
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Пуце не беспокоит протест против территориальной реформы. Обещал лично прийти к Сейму

Юрис Пуце

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце не обеспокоен предстоящими в четверг возле здания Сейма протестами против административно-территориальной реформы.

В интервью Латвийскому радио он заявил, что акцию при поддержке населения организуют политические силы, руководящие самоуправлениями, но и они имеют законное право выразить свою позицию, и министр это право уважает.

"На самом деле это организуют самоуправления, возглавляемые политическими силами, которые бесплатно привезут людей автобусами на место акции.

Я только за то, чтобы политические силы использовали предоставленное Конституцией право выразить свое мнение",- сказал министр.

Он добавил, что в четверг лично придет к Сейму поговорить с протестующими, но призвал депутатов в первом чтении поддержать проект административно-территориальной реформы.

В дальнейшем парламент сам будет решать, какие из возражений и предложений местных властей могут быть приняты во внимание.

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