Пуце не беспокоит протест против территориальной реформы. Обещал лично прийти к Сейму

В интервью Латвийскому радио он заявил, что акцию при поддержке населения организуют политические силы, руководящие самоуправлениями, но и они имеют законное право выразить свою позицию, и министр это право уважает.

"На самом деле это организуют самоуправления, возглавляемые политическими силами, которые бесплатно привезут людей автобусами на место акции.

Я только за то, чтобы политические силы использовали предоставленное Конституцией право выразить свое мнение",- сказал министр.

Он добавил, что в четверг лично придет к Сейму поговорить с протестующими, но призвал депутатов в первом чтении поддержать проект административно-территориальной реформы.