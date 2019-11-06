Кариньш не ответил, куда ушли средства на повышение зарплат медиков

"Мы видим, что между зарплатами медиков есть большое неравенство. Правильно ли это? Не знаю", - сказал премьер.

В этом году 87 млн евро были предусмотрены на повышение зарплат медиков на 20%, но, по данным Минфина, не всем медицинским работникам зарплаты были повышены в указанном размере.

Кариньш не ответил на вопрос, куда ушли средства, предназначенные на повышение зарплат. Он уверен, что системе здравоохранения нужен аудит, чтобы понять, как распределяются деньги.