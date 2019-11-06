Кариньш не ответил, куда ушли средства на повышение зарплат медиков

Перед министром здравоохранения стоит серьезная задача - добиться прозрачности расходов и сбалансировать уровень зарплат, заявил в интервью телепередаче LTV Rīta panorāma премьер-министр Кришьянис Кариньш.
"Мы видим, что между зарплатами медиков есть большое неравенство. Правильно ли это? Не знаю", - сказал премьер.
В этом году 87 млн евро были предусмотрены на повышение зарплат медиков на 20%, но, по данным Минфина, не всем медицинским работникам зарплаты были повышены в указанном размере.
Кариньш не ответил на вопрос, куда ушли средства, предназначенные на повышение зарплат. Он уверен, что системе здравоохранения нужен аудит, чтобы понять, как распределяются деньги.
Кариньш согласен, что финансирование медицины нужно увеличивать, но в то же время систему следует сделать более эффективной.