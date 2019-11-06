Посольство России сокращает срок оформления туристических виз

"С целью обеспечения максимально комфортного и оперативного рассмотрения визовых обращений иностранных граждан, следующих в Российскую Федерацию как по традиционным туристическим маршрутам (Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань), так и в регионы, принято решение сократить сроки оформления однократных и двукратных туристических виз до 4 рабочих дней с момента подачи в Консульский отдел Посольства России в Латвии полного комплекта документов, а в не терпящих отлагательств случаях – до 2 рабочих дней.

Под случаями, не терпящими отлагательств, в данном контексте следует понимать туристические визы с целью поездки "целевой туризм", а также экстренные замены участников организованных тургрупп или их гидов", - сказано в сообщении.

В то же время в связи с поступающими обращениями в консульский отдел по вопросу оформления виз для неграждан Латвии, Посольство России напоминает, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 17.06.2008 г. №977 "О порядке въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации лиц без гражданства, проживающих в Латвийской Республике или Эстонской Республике" (в ред. от 05.04.2017 г.) все обладатели паспортов неграждан Латвийской Республики, независимо от даты рождения, осуществляют въезд в Российскую Федерацию и выезд из Российской Федерации без виз.