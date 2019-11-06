Вследствие затяжных дождей затоплены некоторые автодороги

Компания отметила, что из-за продолжительных дождей дороги вымокают и теряют несущую способность.

Сейчас в районе Лимбажи вышла из берегов река Лудиньупе, поэтому перекрыт участок местной автодороги Пале-Поциемс (V146) от поворота на Астери до дороги Лимбажи-Алоя (P13).

Участок автодороги Сили- Эстонская граница (V176) у реки Раудава также затоплен и перекрыт.

Возле Цесиса затоплен и перекрыт участок автодороги Даугули-Розула (V195) от Закиши до Пипени.

Также в Цесисском крае затоплена дорога местного значения Унгури-Лиелстраупе (V280) на ее 3,5 км. Этот участок ограничен, и максимальная скорость там составляет 50 км в час.