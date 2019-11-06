За кражу задержан пограничник

Бюро внутренней безопасности (IDB) за кражу в нерабочее время задержало должностное лицо Государственной пограничной охраны, сообщили агентству LETA в IDB.
Должностное лицо задержано за кражу чужого движимого имущества с проникновением в помещение. К задержанному применен запрет занимать должность в Госпогранохране.
Ранее начальник службы Гунтис Пуятс заявил газете Neatkarīga, что за малозначимые нарушения пограничников IDB наказывает со всей строгостью, и, с точки зрения Пуятса, это неправильно.
Он обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить действия IDB, в том числе по делу своего предшественника, бывшего начальника Нормунда Гарбарса.