За кражу задержан пограничник

Должностное лицо задержано за кражу чужого движимого имущества с проникновением в помещение. К задержанному применен запрет занимать должность в Госпогранохране.

Ранее начальник службы Гунтис Пуятс заявил газете Neatkarīga, что за малозначимые нарушения пограничников IDB наказывает со всей строгостью, и, с точки зрения Пуятса, это неправильно.