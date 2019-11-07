Хабиб на вип-трибуне, три клуба в плей-офф и полевой игрок в воротах "Манчестер Сити"

Группа А

ПСЖ - Брюгге 1:0

Реал Мадрид - Галатасарай 6:0

Самая результативная встреча среды прошла на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, где "Реал" камня на камне не оставил от турецкого "Галатасарая". Голами в составе победителей отметились Родриго (хет-трик), Карим Бензема (дубль), а также защитник Серхио Рамос.

🐣 Родриго 🧸



👍 Самый молодой бразилец, забивший в Лиги чемпионов



👍 Самый быстрый дубль в истории Лиги чемпионов (6:14)#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/z2jpuizptQ — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 6, 2019

В параллельном матче ПСЖ добился минимальной домашней победы над "Брюгге". Всё решил единственный гол Мауро Икарди. Эта победа стала для парижан четвёртой в четырёх матчах и французский клуб досрочно обеспечил себе путёвку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Группа В

Бавария - Олимпиакос 2:0

Мюнхенская "Бавария" благодаря голам Роберта Левандовски и Ивана Перишича добилась домашней победы над греческим "Олимпиакосом". Эта победа позволила немецкой команде досрочно выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Бавария" после четырёх туров лидирует у себя в группе, одержав победы во всех матчах (12 очков).

Левандовски в этом сезоне забил за "Баварию" уже 2⃣1⃣ гол 🔥🔥🔥#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/oa8XzibbIZ — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 6, 2019

Црвена Звезда - Тоттенхэм 0:4

Лёгкой выездной победы добился лондонский "Тоттенхэм", который разгромил сербскую "Црвена Звезду". Голами в составе английской команды отметились Джовани Ло Чельсо, Кристиан Эриксен и Сон Хын Мин, который оформил дубль.

Группа С

Аталанта - Манчестер Сити 1:1

Динамо Загреб - Шахтёр 3:3

В матче между "Аталантой" и "Манчестер Сити" сразу два вратаря английского клуба не смогли завершить матч - в перерыве основной голкипер "Сити" Эдерсон был заменён, а вышедший на поле Клаудио Браво на 81-й минуте получил красную карточку. В ворота пришлось встать защитнику Кайлу Уокеру, который не только не пропустил, но и отметился несколькими сэйвами.

В другом матче группы С "Шахтёр" уступал по ходу встречи со счётом 1:3, но сумел отыграться. После четырёх туров первое место в группе занимает "Манчестер Сити" (10 очков), следом идут "Шахтёр" и "Динамо" (по 5 очков), а замыкает группу "Аталанта" (1 очко).

Твое лицо, когда провел первый сухой матч в Лиге чемпионов 🤣🤣🤣



Браво, Кайл! 🧤#ЛигаЧемпионов | @ManCity pic.twitter.com/rSWYT27Bj7 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) November 6, 2019

Группа D

Локомотив - Ювентус 1:2

Московский "Локомотив" у себя дома принимал туринский "Ювентус" и на 93-й минуте упустил ничью в матче. Счёт в матче на 3-й минуте открыл полузащитник гостей Аарон Рэмси. На 12-й минуте Алексей Миранчук восстановил равновесие, но в конце матча победный для "Юве" гол забил полузащитник Дуглас Коста.

Стоит отметить три факта. Для португальца Криштиану Роналду этот матч стал 174-м в еврокубках. Теперь футболист по этому показателю уступает только испанскому вратарю "Порту" Икеру Касильясу (188 матчей).

Во-вторых, нужно поздравить "Ювентус", который досрочно обеспечил себе путёвку в плей-офф, набрав после четырёх игр 10 очков. У "Локомотива" 3 очка и всё ещё теоретические шансы на плей-офф турнира.

Ну, а в-третьих, на трибуне московского стадиона был замечен боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов. Портал Eurosport отмечает, что боец наблюдал за игрой с вип-трибуны, а когда его показали по большому монитору, фанаты встретили Хабиба гулом и свистом.

Байер - Атлетико Мадрид 2:1

Встреча команд состоялась в Леверкузене, а счёт в матче на 41-й минуте открыл полузащитник "Атлетико" Томас Парти, который отправил мяч в собственные ворота. В начале второго тайма преимущество "Байера" увеличил Кевин Фолланд, а в концовке разрыв в счёте сократил Альваро Мората.