Собираетесь в Таллинн? Имейте ввиду, в городе хотят ограничить продажу алкоголя в барах

Теперь соответствующее постановление, одобренное 6 ноября, будет передано на утверждение Таллиннскому горсобранию.

В представленном проекте значится, что розничная торговля потребляемым на месте алкоголем, то есть в ресторанах, барах, ночных клубах и пабах Таллинна в будние дни будет запрещена с 2 до 6 часов утра, а в субботу и воскресенье - с 3 до 7 часов утра.

Ограничения не распространяются в ночь на 1 января, 25 февраля и 24 июня.

Стоит отметить, что ограничения не распространяются на точки продаж алкоголя в зданиях аэропортов и портов, предназначенные исключительно для пассажиров, а также на точки продаж в вестибюле отеля и игорных заведений, утвержденных мэрией Таллинна.