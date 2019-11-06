Надаль приедет на Итоговый турнир АТР несмотря на травму

На прошлой неделе испанец дошёл до полуфинала Masters в Париже, но затем снялся с турнира из-за травмы, полученной на тренировке.

"Мне сделали МРТ на Майорке. У меня небольшое напряжение справа в брюшной полости, но несмотря на это, я поеду в Лондон. В четверг или пятницу я начну подготовку и надеюсь набрать форму к началу турнира", - написал Надаль в своём Twitter.

На этой неделе Надаль поднялся на первое место в рейтинге ATP, сместив с этой строчки Новака Джоковича. Правда, серб может вернуть себе звание лучшего теннисиста планеты в случае победы на Итоговом турнире АТР, при условии, что Надаль не сможет дойти до полуфинала.

Добавим, что 33-летний Надаль ни разу не побеждал на Итоговом турнире АТР. Дважды испанец играл в финале (2010, 2013), но оба раза потерпел поражение.