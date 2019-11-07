Анна Седокова пошутила о возвращении Тиммы в Латвию

Популярная исполнительница Анна Седокова и латвийский баскетболист Янис Тимма сейчас не стесняются проявлять свои романтические чувства на публике. На этот раз певица решила пошутить над своим возлюбленным.
Недавно Тимма приезжал в Латвию, чтобы провести время с сыном, но сейчас он уже отправился в Санкт-Петербург.
Седокова не скрывала тоску по бойфренду и решила пошутить. Она опубликовала в сторис плакат. На нем изображен мужчина с баскетбольным мячом в окружении двух женщин.
"Милуй, ну как так? Я только отошла, а ты уже с какими-то девушками фотографируешься. Это нормально? Кроме того, с двумя!" - сказала на видео Седокова.
Напомним, некоторое время назад Янис Тимма объявил, что разводится с матерью своего сына Кристиана Саной.
Тогда в СМИ появились слухи о том, что у баскетболиста завязался роман с Анной Седоковой, которой Сана посвятила Седоковой несколько резких выражений. Бывшая солистка "ВИА Гры" ей ответила.
Свои романтические отношения пара подтвердила в начале октября.