Чт, 7.11.2019
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Анна Седокова пошутила о возвращении Тиммы в Латвию

Анна Седокова и Янис Тимма

ФОТО: instagram.com/annasedokova

Популярная исполнительница Анна Седокова и латвийский баскетболист Янис Тимма сейчас не стесняются проявлять свои романтические чувства на публике. На этот раз певица решила пошутить над своим возлюбленным. 

Недавно Тимма приезжал в Латвию, чтобы провести время с сыном, но сейчас он уже отправился в Санкт-Петербург. 

Седокова не скрывала тоску по бойфренду и решила пошутить. Она опубликовала в сторис плакат. На нем изображен мужчина с баскетбольным мячом в окружении двух женщин. 

"Милуй, ну как так? Я только отошла, а ты уже с какими-то девушками фотографируешься. Это нормально? Кроме того, с двумя!" - сказала на видео Седокова. 

ФОТО: Instagram/ annasedokova

Напомним, некоторое время назад Янис Тимма объявил, что разводится с матерью своего сына Кристиана Саной.

Тогда в СМИ появились слухи о том, что у баскетболиста завязался роман с Анной Седоковой, которой Сана посвятила Седоковой несколько резких выражений. Бывшая солистка "ВИА Гры" ей ответила.

Свои романтические отношения пара подтвердила в начале октября. 

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