Правительство отклонило все предложения оппозиции по проекту бюджета на 2020 год

В комиссию Сейма по бюджету и финансам (налогам) ко второму чтению проекта государственного бюджета на 2020 год, законопроекта о рамках среднесрочного бюджета на 2020-2022 годы и сопровождающих их законопроектов поступило 324 предложения.

К законопроекту госбюджета было подано 77 предложений, к законопроекту о рамках среднесрочного бюджета - 56 предложений. К 26 связанным с госбюджетом законопроектам было подано 191 предложение.

Правом подачи предложений воспользовались фракции Сейма, парламентские комиссии, отдельные депутаты и отраслевые министерства. Большинство предложений были поданы оппозицией.

Как сообщалось, доходы консолидированного бюджета 2020 года прогнозируются в размере 9,89 млрд евро, расходы - в размере 10 млрд евро. По сравнению с бюджетом 2019 года доходы вырастут на 717,1 млн евро, расходы - на 610,1 млн евро.

Поступления основного государственного бюджета прогнозируются в размере 6,88 млрд евро, расходы - в размере 7,22 млрд евро. Доходы основного бюджета по сравнению с бюджетом 2019 года вырастут на 400 млн евро или 5,9%, расходы - на 325,2 млн евро.