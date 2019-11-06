Ср, 6.11.2019
Еще когда я была молодой, я видела, что стало с одним из руководителей Volkswagen - он казался всемогущим, но в тот день, когда он вышел на пенсию, никто больше не брал его во внимание. На самом деле, как только за тобой закрывается дверь, о тебе забывают. Байба Рубеса, экс-руководитель Statoil и Rail Baltica

Суд арестовал подростка, который на камеру избил пенсионера

ФОТО: Pixabay

Суд удовлетворил предложение Госполиции о применении ареста к подростку, который в Вецпиебалгском крае избил и облил кипятком известного ему пенсионера, сообщает агентство LETA.

Решение суда Видземского района о мере пресечения можно оспорить в Видземском окружном суде.

Напомним, с утра в понедельник, 4 ноября, полиция получила информацию о том, что в Вецпиебалгском крае, некое лицо нанесло телесные повреждения пенсионеру, после чего облил его кипящей его водой. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение с ожогами нескольких частей тела. 

По подозрению в преступлении там же в Вецпиебалге был задержан молодой человек 2000 года рождения. Ранее он не попадал в поле зрения полиции. 

Молодой человек свои действия снял на видео и выложил в соцсети. Васкане подтвердила, что согласно с информацией, имеющейся в распоряжении полиции, сам парень видео не публиковал, но отправил его другому лицу. 

На видео видно, как молодой человек бьёт пожилого мужчину. В конце видеоролика злоумышленник облил пожилого мужчину водой, сопроводив это унизительными комментариями. 

В полиции возбуждено уголовное дело о нанесении тяжких телесных травм. За это преступление юноше может грозить лишение свободы сроком до семи лет.

Васкане также подтвердила, что квалификация нападения может измениться. 

Обстоятельства и мотивы происшествия выясняются. 

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