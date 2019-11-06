В Виляны в машине нашли полкилограмма амфетамина

В начале ноября в Виляны в автомобиле было найдено примерно полкилограмма амфетамина, сообщает агентство LETA.
Проверяя попавшую в распоряжение полиции информацию, Бюро криминальной полиции в сотрудничестве со специалистами Службы специальных операций Sigma приняли меры и остановили автомобиль Volvo S80, направлявшийся из Риги в Резекне.
В машине нашли примерно 500 граммов белого порошкообразного вещества, которое, скорее всего, является амфетамином. Назначены необходимые экспертизы.
По подозрению в незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке и пересылке наркотических веществ полиция задержала мужчину 1989 года рождения и его партнера, женщину 1974 года рождения. Мужчина многократно судим за аналогичные преступления и находился в поле зрения полиции. Оба лица - жители Резекне.
Начат уголовный процесс, следствие продолжается.
За такое преступление грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет, с конфискацией имущества или без нее, а также с пробационным надзором на три года.