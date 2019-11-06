В Виляны в машине нашли полкилограмма амфетамина

Проверяя попавшую в распоряжение полиции информацию, Бюро криминальной полиции в сотрудничестве со специалистами Службы специальных операций Sigma приняли меры и остановили автомобиль Volvo S80, направлявшийся из Риги в Резекне.

В машине нашли примерно 500 граммов белого порошкообразного вещества, которое, скорее всего, является амфетамином. Назначены необходимые экспертизы.

По подозрению в незаконном изготовлении, приобретении, хранении, перевозке и пересылке наркотических веществ полиция задержала мужчину 1989 года рождения и его партнера, женщину 1974 года рождения. Мужчина многократно судим за аналогичные преступления и находился в поле зрения полиции. Оба лица - жители Резекне.

Начат уголовный процесс, следствие продолжается.