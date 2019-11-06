Ср, 6.11.2019
Разрешение на строительство объекта было выдано в 2006 году и за это время к разрешению были присоединены 15 приложений, связанных со сменой участников строительства - строителей, проектировщиков, контролеров. С этими изменениями документация по большому количеству несущих конструкций, колонн просто пропала. Ингус Вирцавс, глава стройуправы Риги о Z-Towers

Пожарные получили первые 11 дронов

Дрон. Иллюстративное фото

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила первые 11 дронов, которые уже в ближайшее время будут использоваться на вызовах, сообщили в VUGD.

На месте происшествий пожарные смогут использовать дроны для сбора данных о масштабах пожаров или утечки опасных веществ, их распространении и других важных факторах, которые необходимы для принятия решений.

Особенно большой роль дронов будет при тушении крупных пожаров.

В настоящее время ведутся завершающие работы по подготовке нормативных документов об использовании дронов и обучение сотрудников VUGD.

В целом VUGD планирует закупить три вида дронов.

Полученные 11 дронов оснащены оптическими камерами, а до конца 2020 года будут доставлены еще 30 дронов с оптическими камерами и термокамерами и два мультифункциональных дрона.

Ранее VUGD использовала при необходимости дроны частных предприятий.

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