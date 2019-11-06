Пожарные получили первые 11 дронов

Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила первые 11 дронов, которые уже в ближайшее время будут использоваться на вызовах, сообщили в VUGD.
На месте происшествий пожарные смогут использовать дроны для сбора данных о масштабах пожаров или утечки опасных веществ, их распространении и других важных факторах, которые необходимы для принятия решений.
Особенно большой роль дронов будет при тушении крупных пожаров.
В настоящее время ведутся завершающие работы по подготовке нормативных документов об использовании дронов и обучение сотрудников VUGD.
В целом VUGD планирует закупить три вида дронов.
Полученные 11 дронов оснащены оптическими камерами, а до конца 2020 года будут доставлены еще 30 дронов с оптическими камерами и термокамерами и два мультифункциональных дрона.
Ранее VUGD использовала при необходимости дроны частных предприятий.