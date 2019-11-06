В Салацгривском порту уже более 18 часов тушат кучу щепы; пожар продолжается

Капитан Салацгривского порта Нормунд Тиеснесис рассказал, что возгоранию щепы способствовал затяжной дождь, в результате которого щепа начала гнить и бродить. Как только кучу начали грузить на корабль, она подверглась воздействию кислорода, что и вызвало возгорания.

Šovakar plkst. 21:08 @ugunsdzeseji saņēma izsaukumu uz Ostas ielu Salacgrīvā, kur dega šķeldu kaudze. Šobrīd ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot uzņēmuma traktortehniku, veic gruzdošās šķeldas pārkraušanas un liešanas darbus. pic.twitter.com/QxLjpLp3P8 — Ivans Milovs (@IMilovs) November 5, 2019

Пожарным помогают и пожарные из Айнажского общества добровольцев, однако куча по-прежнему горит.

Тиеснесис добавил, что кучу раскидали тракторами, чтобы снизить возможность повторного возгорания.

В свою очередь представитель VUGD Инта Палкавниеце агентству LETA рассказала, что уже на протяжении 18 часов на месте событий непрерывно работают 14 пожарных из Салацгривы, Саулкрасты, Лимбажи, Алои, Мазсалацы и Руйиены.

Так как куча древесной щепы, в которой начался пожар, очень большая, примерно 30 000 кубометров, ее перегрузка и работы по тушению продолжаются, и пожар до сих пор не локализован.

Возможно, тушение займет еще несколько дней, так как объем щепы, которую нужно перегрузить и потушить, очень большой, допустила Палкавниеце.

Пожар не угрожает ни людям, ни окружающей собственности. Ветер несет дым в направлении моря, и не в город.

Тиеснесис рассказал, что куча щепы накапливается все лето и только поздней осенью, с началом отопительного сезона, ее начинают экспортировать в Швецию и Финляндию. Он признал, что возгорания иногда происходят и избежать его невозможно.