Больница Страдиня перенесла из-за протеста 700 амбулаторных визитов и 100 операций

На этой неделе специалисты отдела по обслуживанию клиентов связались с пациентами, у которых 7 ноября был предусмотрен визит в больницу, чтобы перенести его на другой день.

Информация об участии медиков больницы в акции протеста и изменениях в организации работы размещена на сайте больницы и в социальных сетях.

Без изменений завтра будет работать центр неотложной помощи больницы Страдиня. Пациенты, которые находятся на лечении в отделениях больницы, получат всю необходимую помощь в соответствии с планом лечения.

Как сообщалось, в знак протеста против запланированного на ближайшие годы недостаточного финансирования отрасли здравоохранения медики завтра, 7 ноября, проведут акцию "Один день без врача".