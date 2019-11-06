"Захлебнулся собственной рвотой": в Лиепае от передозировки наркотиков умер парень

С тех пор, как в доме по улице Целму 7 появился парень по имени Владислав, жители боятся приближаться к дверям его квартиры. Люди быстро поняли, что новый сосед связан с нелегальной деятельностью.

Парень даже оборудовал входную дверь двойным глазком, чтобы соблюдать особую осторожность перед тем, как открывать незнакомцам.

Окружающие годами не обращали внимания на его деятельность, но все-таки наблюдали за большим количеством молодых людей, которые каждый день приходили навестить Владислава.

Тот же сосед, у дверей которого недавно валялся один из подростков, в воскресенье заметил подозрительные действия в квартире Владислава. Снова пришли друзья, однако в этот раз они не тихо сидели в квартире, а встревоженно бродили по подъезду. Вскоре прибыли сотрудники полиции и медики.

Друзья Владислава в никакие разговоры с соседями вступать не хотели. Жильцы дома сообщили, что примерно через два часа приехали сотрудники похоронного бюро, которые вынесли и увезли тело мужчины. Это был Владислав. Соседи утверждают, что у него произошла передозировка наркотических веществ, в результате чего он захлебнулся собственной рвотой.

Скорбящие друзья на следующий день сложили в входа в подъезд цветы и свечи. Это большей части жильцов дома не нравится, так как вызывает у них негативные эмоции.

Сейчас жильцы дома планируют собрать подписи, чтобы кладбищенскую картину перед входом в дом ликвидировать.