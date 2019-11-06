"Обчистил" два магазинчика подряд: в Старой Риге работники задержали опытного вора

Днем 1 ноября к полицейским в Старой Риге обратился случайно встреченный работник магазинчика. Только что в торговом месте своими силами был задержан вор. Конечно, услышав о таком событии, стражи порядка бросили начатые дела и отправились на место событий.

Работники пояснили, что мужчина взял продукты, воду, печенье, энергетический напиток и, не заплатив, ушел. Работники полиции проверили вещи задержанного и обнаружили все перечисленное.

Пока стражи порядка выясняли обстоятельства кражи, к ним обратились сотрудники соседнего магазина, которые рассказали, что у них мужчина взял три пары перчаток и щипчики для ногтей - все эти предметы также у него были найдены.