"Обчистил" два магазинчика подряд: в Старой Риге работники задержали опытного вора

Совсем недавно некий злоумышленник отправился в турне по магазинчикам в центре Риги, однако все в итоге пошло не по плану, сообщает передача Degpunktā.
Днем 1 ноября к полицейским в Старой Риге обратился случайно встреченный работник магазинчика. Только что в торговом месте своими силами был задержан вор. Конечно, услышав о таком событии, стражи порядка бросили начатые дела и отправились на место событий.
Работники пояснили, что мужчина взял продукты, воду, печенье, энергетический напиток и, не заплатив, ушел. Работники полиции проверили вещи задержанного и обнаружили все перечисленное.
Пока стражи порядка выясняли обстоятельства кражи, к ним обратились сотрудники соседнего магазина, которые рассказали, что у них мужчина взял три пары перчаток и щипчики для ногтей - все эти предметы также у него были найдены.
Ранее многократно судимого преступника доставили в участок, где начали дело по факту кражи из обоих магазинчиков.