Футбол с Владимиром Ивановым: Решающая евробитва "Валмиеры" и "Спартака" с прощальным поклоном Гаурача

Финальный аккорд в интереснейшем сезоне чемпионата Латвии по футболу-2019 - это четыре матча заключительного, 36-го тура, которые одновременно начнутся в Вентспилсе, Валмиере, Даугавпилсе и Риге (начало - в 14.00). Как минимум две встречи "Валмиера" - "Метта" и "Рига" - "Спартак" станут настоящей кодой - некой кульминацией (кода в музыкальном произведении звучит в главной его тональности и содержит основные его темы), так как в них решается судьба четвертой латвийской путевки в еврокубки на будущий год. Кстати, к матчу на стадионе "Сконто" будет приковано особое внимание и по другой причине. Какой?
Эдгар Гаурач говорит до свидания... Вы в это верите? Лично я с трудом. Потому что будто вчера я гулял с ним по Пьяцца дель Попполо в Асколи-Пичено, с молодым 18-летним пареньком, подающим большие надежды футболистом, который стучался в серию А и, казалось, его мечта вот-вот осуществится. Но, увы, жизнь так распорядилась, что пришла пора вешать бутсы на гвоздь. А всего-то пролетело чуть больше десяти лет. Все, хватит - он так решил уже будучи генеральным директором юрмальского "Спартака". Субботняя игра с "Ригой" - его прощальная в профессиональной карьере.
Гаурачу 31 год, казалось бы - играть и играть. Но бывают обстоятельства, которые сильнее. То, что он прощается с большим спортом как действующий игрок - грустно, то, что остается в латвийском футболе - замечательно.
Если бы меня спросили - можно ли игру Гаурача охарактеризовать одним-двумя словами, не раздумывая отвечу... Страсть и элегантность! Почему-то моментально вспоминается его дубль в составе сборной Латвии в матче на Кубок Балтии в эстонском Выру в ворота литовской команды (5:0). Было это в июне 2012 года. А еще его гол немецкой "Герте" в матче группового турнира Лиги Европы в составе "Вентспилса" под проливным дождем в сентябре 2009-го все на том же сконтовском стадионе, где в субботу он скажет всем спасибо (та памятная встреча завершилась вничью 1:1).
Ах, если бы не тяжелая травма в Швейцарии, которая его серьезно подкосила, глядишь, и по-другому сложился бы футбольный путь. Впрочем, это тот человек, который ни о чем не жалеет. Но наверняка хочет, чтобы его "Спартак" стал по итогам сезона четвертым и снова получил пропуск в еврокубки.
Для этого юрмалчанам 9 ноября надо непременно обыгрывать "Ригу". Другие варианты тоже есть, но они очень призрачные (о них чуть ниже). Возможно ли это? Вполне, тем более, что "Рига" досрочно завоевала золотые медали "Вирслиги"-2019, и вроде ей как очки не очень-то и нужны.
У "Спартака" несколько иная ситуация - из под носа уплывает не просто Лига Европы, но и солидные призовые от УЕФА, на которые клуб наверняка рассчитывает в перспективе. "Спартаку" итальянского тренера Нунцио Дзаветтьери, который многое что потерял, но не все, пару туров назад уступив своему прямому конкуренту в гостях со счетом 0:3, надо надеется не только на себя, но и на то, чтобы "Валмиера" в домашней игре с аутсайдером турнира "Меттой" потеряла очки. Та еще интрига!
Если брать статистику личных встреч, то тут все очевидно: "Рига" трижды в завершающемся сезоне обыгрывала спартаковцев с общим неприличным счетом 14:3. Повторится ли фокус? С такой постановкой вопроса точно будет не согласен сам Гаурач.
Не знаю - выйдет ли он на поле на несколько символических минут, или же предпочтет всех удивить и сыграет тайм или даже больше, пока неизвестно. Но для "Спартака" это последний шанс завершить 2019 год на подъеме.
"Спартак" зажат в углу своим неудобоваримым пятым местом. Но не все еще потеряно: у юрмалчан 44 очка, у "Валмиеры" - 45. В случае ничейного результата на стадионе "Сконто", четвертым "Спартак" может стать только в том случае, если "Валмиера" проиграет. Дело в том, что по личным встречам преимущество здесь на стороне "Спартака" (две победы 2:0 и 2:1 при одном поражении 0:3).
Но и "Валмиера" в тот же день, разумеется, не собирается разбазаривать драгоценные очки - команда Тамаза Пертии будет играть с "Меттой" исключительно на победу, дабы обезопасить себя от всякого рода неожиданных сюрпризов (в этом сезоне "Валмиера" обыгрывала рижан 4:1, играла с ними вничью 0:0 и уступала 0:2).
Так что как бы не закончились матчи в Риге и Валмиере уверен, что связь между "Сконто" и стадионом Олимпийского центра "Видземе" на протяжении двух часов будет налажена превосходно.
В этом туре проводится еще один матч, имеющий значение. Для "Вентспилса" в частности, который все еще без тренера и дома в курземском дерби принимает "Лиепаю" и точно не собирается опускать ниже третьего места. А риск стать четвертым у "желто-синих" сохраняется (у "Вентспилса" - 47 очков, у идущей следом "Валмиеры" - 45). Вот почему и здесь будет битва, подправленная кисло-сладким соусом принципиальности. Три предыдущие встречи этих оппонентов завершались по-разному: победа "Вентспилса" - 2:1, победа "Лиепаи" - 4:0 и ничья 1:1.
А еще в колоде 36-го тура есть игра в Даугавпилсе, где местный клуб будет принимать не проигрывающую вот уже четыре тура "Елгаву". В личных встречах преимущество тут на стороне елгавчан - 1:0, 2:0 и 2:2, но "Даугавпилс" постарается в этот день сделать реверанс в адрес своих болельщиков и не подвести их в последней игре уходящего сезона. Равнодушных тут не будет.
⚽✅ @FutbolaVirsliga kopvērtējuma tabula pirms sezonas izšķirošajām spēlēm, kas notiks jau 9. novembrī! #Virsliga2019 #OptibetVirsliga pic.twitter.com/7UX1ypR1pi— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) November 5, 2019