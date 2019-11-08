Футбол с Владимиром Ивановым: Решающая евробитва "Валмиеры" и "Спартака" с прощальным поклоном Гаурача

Эдгар Гаурач говорит до свидания... Вы в это верите? Лично я с трудом. Потому что будто вчера я гулял с ним по Пьяцца дель Попполо в Асколи-Пичено, с молодым 18-летним пареньком, подающим большие надежды футболистом, который стучался в серию А и, казалось, его мечта вот-вот осуществится. Но, увы, жизнь так распорядилась, что пришла пора вешать бутсы на гвоздь. А всего-то пролетело чуть больше десяти лет. Все, хватит - он так решил уже будучи генеральным директором юрмальского "Спартака". Субботняя игра с "Ригой" - его прощальная в профессиональной карьере.

Гаурачу 31 год, казалось бы - играть и играть. Но бывают обстоятельства, которые сильнее. То, что он прощается с большим спортом как действующий игрок - грустно, то, что остается в латвийском футболе - замечательно.

Если бы меня спросили - можно ли игру Гаурача охарактеризовать одним-двумя словами, не раздумывая отвечу... Страсть и элегантность! Почему-то моментально вспоминается его дубль в составе сборной Латвии в матче на Кубок Балтии в эстонском Выру в ворота литовской команды (5:0). Было это в июне 2012 года. А еще его гол немецкой "Герте" в матче группового турнира Лиги Европы в составе "Вентспилса" под проливным дождем в сентябре 2009-го все на том же сконтовском стадионе, где в субботу он скажет всем спасибо (та памятная встреча завершилась вничью 1:1).

Ах, если бы не тяжелая травма в Швейцарии, которая его серьезно подкосила, глядишь, и по-другому сложился бы футбольный путь. Впрочем, это тот человек, который ни о чем не жалеет. Но наверняка хочет, чтобы его "Спартак" стал по итогам сезона четвертым и снова получил пропуск в еврокубки.

Эдгар Гаурач (слева) ФОТО: FK Spartaks Jūrmala/Facebook

Для этого юрмалчанам 9 ноября надо непременно обыгрывать "Ригу". Другие варианты тоже есть, но они очень призрачные (о них чуть ниже). Возможно ли это? Вполне, тем более, что "Рига" досрочно завоевала золотые медали "Вирслиги"-2019, и вроде ей как очки не очень-то и нужны.

У "Спартака" несколько иная ситуация - из под носа уплывает не просто Лига Европы, но и солидные призовые от УЕФА, на которые клуб наверняка рассчитывает в перспективе. "Спартаку" итальянского тренера Нунцио Дзаветтьери, который многое что потерял, но не все, пару туров назад уступив своему прямому конкуренту в гостях со счетом 0:3, надо надеется не только на себя, но и на то, чтобы "Валмиера" в домашней игре с аутсайдером турнира "Меттой" потеряла очки. Та еще интрига!

Если брать статистику личных встреч, то тут все очевидно: "Рига" трижды в завершающемся сезоне обыгрывала спартаковцев с общим неприличным счетом 14:3. Повторится ли фокус? С такой постановкой вопроса точно будет не согласен сам Гаурач.