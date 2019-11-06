Ср, 6.11.2019
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ЧП в аэропорту Нидерландов: сигнал угрозы угона был включен случайно
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ФОТО: twitter.com/LastDef

Авиакомпания Air Europa сообщила, что чрезвычайную ситуацию в аэропорту Схипхола в Амстердаме вызвал активированный по ошибке сигнал угрозы угона, сообщает ВВС.

Об этом компания сообщила в Twitter.

"Сигнал, активизация которого включает протокол мероприятий по безопасности в аэропорту, был активирован по случайности. Ничего  не произошло, пассажирам ничего не угрожает, и они вскоре смогут отправиться в путь", - говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, ранее полиция Нидерландов сообщила, что в одном из самолетов в амстердамском аэропорту Схипхол произошла "подозрительная ситуация", которая сейчас расследуется, сообщает ВВС.

Нидерландские чиновники сообщили, что инцидент классифицируется как ситуация GRIP-3 - серьезный инцидент, который может оказать значительное влияние на местных жителей.

Через час после первых сообщений об инциденте полиции сообщила, что пассажиры и экипаж покинули самолет.

Некоторые пользователи соцсетей опубликовали фотографии, на которых видно, как терминал D аэропорта заблокировали вооруженные полицейские. Сообщается, что в аэропорт прибыла Военная полиция Нидерландов.

Вблизи подозрительного самолета видны автомобили полиции и скорой помощи.

Сообщается, что пилот активизировать сигнал угрозы угона.

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