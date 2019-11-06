ЧП в аэропорту Нидерландов: сигнал угрозы угона был включен случайно

Об этом компания сообщила в Twitter.

#AirEuropaInfo Falsa Alarma. En el vuelo Ámsterdam - Madrid, esta tarde se activó, por error, un aviso que pone en marcha protocolos sobre secuestros en el aeropuerto. No ha pasado nada, todos los pasajeros se encuentran perfectamente esperando poder volar pronto. Lo lamentamos. — Air Europa (@AirEuropa) 6 ноября 2019 г.

"Сигнал, активизация которого включает протокол мероприятий по безопасности в аэропорту, был активирован по случайности. Ничего не произошло, пассажирам ничего не угрожает, и они вскоре смогут отправиться в путь", - говорится в сообщении авиакомпании.

Напомним, ранее полиция Нидерландов сообщила, что в одном из самолетов в амстердамском аэропорту Схипхол произошла "подозрительная ситуация", которая сейчас расследуется, сообщает ВВС.

Нидерландские чиновники сообщили, что инцидент классифицируется как ситуация GRIP-3 - серьезный инцидент, который может оказать значительное влияние на местных жителей.

Через час после первых сообщений об инциденте полиции сообщила, что пассажиры и экипаж покинули самолет.

Некоторые пользователи соцсетей опубликовали фотографии, на которых видно, как терминал D аэропорта заблокировали вооруженные полицейские. Сообщается, что в аэропорт прибыла Военная полиция Нидерландов.

Вблизи подозрительного самолета видны автомобили полиции и скорой помощи.

Сообщается, что пилот активизировать сигнал угрозы угона.