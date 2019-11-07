Пассажирский паром наткнулся на риф рядом со Стокгольмом

По данным газеты Expressen, никто из находившихся на борту людей не пострадал.

Корабль, принадлежащий судоходной компании St. Peter Line, следовал из Хельсинки в Стокгольм, откуда должен был продолжить путь в Петербург.

По данным Спасательного департамента Швеции, на пароме произошел сбой в подаче электроэнергии, в результате чего судно сбилось с курса рядом с Лидингё и натолкнулось на риф. На место происшествия направлены спасатели и полицейские.

По словам чиновников, на месте происшествия все спокойно. Корабль перевозит более 1000 пассажиров, в настоящее время идет спасательная операция. Буксир снял пассажирское судно с рифа и будет доставлен обратно в Стокгольм. Водолазы исследуют дно судна, но об утечках не сообщалось.