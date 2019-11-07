Пассажирский паром наткнулся на риф рядом со Стокгольмом

В среду рядом со Стокгольмом паром Princess Anastasia наткнулся на риф, к счастью, люди не пострадали, пишет Rus.Postimees со ссылкой на шведские СМИ.
По данным газеты Expressen, никто из находившихся на борту людей не пострадал.
Корабль, принадлежащий судоходной компании St. Peter Line, следовал из Хельсинки в Стокгольм, откуда должен был продолжить путь в Петербург.
По данным Спасательного департамента Швеции, на пароме произошел сбой в подаче электроэнергии, в результате чего судно сбилось с курса рядом с Лидингё и натолкнулось на риф. На место происшествия направлены спасатели и полицейские.
По словам чиновников, на месте происшествия все спокойно. Корабль перевозит более 1000 пассажиров, в настоящее время идет спасательная операция. Буксир снял пассажирское судно с рифа и будет доставлен обратно в Стокгольм. Водолазы исследуют дно судна, но об утечках не сообщалось.
Паром Princess Anastasia был построен в 1986 году. Длина корабля составляет 177 метров, он может перевозить до 2500 пассажиров и 580 транспортных средств.