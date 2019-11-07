Пассажирский паром, следовавший в Петербург, наткнулся на риф
В среду рядом со Стокгольмом паром Princess Anastasia наткнулся на риф, к счастью, люди не пострадали, пишет Rus.Postimees со ссылкой на шведские СМИ.
По данным газеты Expressen, никто из находившихся на борту людей не пострадал.
Лайнер, принадлежащий судоходной компании St. Peter Line, следовал из Хельсинки в Стокгольм, откуда должен был продолжить путь в Петербург.
По данным Спасательного департамента Швеции, на пароме произошел сбой в подаче электроэнергии, в результате чего судно сбилось с курса рядом с Лидингё и натолкнулось на риф.
На место происшествия были направлены спасатели и полицейские.
Как сообщил финский портал телерадиовещания Yle, судно направлялось в Хельсинки, откуда должно было следовать далее в Санкт-Петербург.
Однако в 18.18 один из пассажиров сообщил спасателям, что судно частично обесточено и что находится в опасной близости от берега.
В 21.00 по финскому времени было принято решение вернуть Princess Anastasia с помощью буксира назад в Стокгольм, сообщил портал.
Пассажирское судно было построено в 1986 году. Его длина 177 метров, а ширина 33 метра. Владельцем судна является компания Moby SPL, созданная в 2016 году после объединения российской фирмы Peter Line и итальянской Moby Lines. Портом приписки является Неаполь.
Судно курсирует между Санкт-Петербургом и Стокгольмом, заходя в отдельные дни порты Таллинна, Хельсинки и Мариехамна (Аландские острова).
В свою очередь в компании Moby SPL сообщили, что паром Princess Anastasia, направлявшийся в Санкт-Петербург, вернулся в порт Стокгольма из-за перебоев в электропитании на борту.
"В связи с временными перебоями в системе электропитания на борту парома Princess Anastasia и перезапуском генератора, в целях безопасности пассажиров капитаном парома было принято решение о возвращении в порт г. Стокгольм для проведения дополнительных технических проверок", - говорится в сообщении.
По официальной информации компании, на 22.00 паром осуществил швартовку в порту Стокгольма.
Как заявили в компании, все услуги для пассажиров оказывались в полном объеме. Бары, рестораны и магазины работали в соответствии с установленным графиком.
После проведения необходимых технических проверок и получения заключения от портовых властей Швеции паром продолжит следование по маршруту.