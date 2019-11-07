Пассажирский паром, следовавший в Петербург, наткнулся на риф

По данным газеты Expressen, никто из находившихся на борту людей не пострадал.

Лайнер, принадлежащий судоходной компании St. Peter Line, следовал из Хельсинки в Стокгольм, откуда должен был продолжить путь в Петербург.

По данным Спасательного департамента Швеции, на пароме произошел сбой в подаче электроэнергии, в результате чего судно сбилось с курса рядом с Лидингё и натолкнулось на риф.

На место происшествия были направлены спасатели и полицейские.

Как сообщил финский портал телерадиовещания Yle, судно направлялось в Хельсинки, откуда должно было следовать далее в Санкт-Петербург.

Однако в 18.18 один из пассажиров сообщил спасателям, что судно частично обесточено и что находится в опасной близости от берега.

В 21.00 по финскому времени было принято решение вернуть Princess Anastasia с помощью буксира назад в Стокгольм, сообщил портал.

Пассажирское судно было построено в 1986 году. Его длина 177 метров, а ширина 33 метра. Владельцем судна является компания Moby SPL, созданная в 2016 году после объединения российской фирмы Peter Line и итальянской Moby Lines. Портом приписки является Неаполь.

Судно курсирует между Санкт-Петербургом и Стокгольмом, заходя в отдельные дни порты Таллинна, Хельсинки и Мариехамна (Аландские острова).

В свою очередь в компании Moby SPL сообщили, что паром Princess Anastasia, направлявшийся в Санкт-Петербург, вернулся в порт Стокгольма из-за перебоев в электропитании на борту.

"В связи с временными перебоями в системе электропитания на борту парома Princess Anastasia и перезапуском генератора, в целях безопасности пассажиров капитаном парома было принято решение о возвращении в порт г. Стокгольм для проведения дополнительных технических проверок", - говорится в сообщении.

По официальной информации компании, на 22.00 паром осуществил швартовку в порту Стокгольма.

Как заявили в компании, все услуги для пассажиров оказывались в полном объеме. Бары, рестораны и магазины работали в соответствии с установленным графиком.