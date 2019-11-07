Полиция просит помощи в поисках девушки из Юрмалы

Девушка около часу ночи с 6 на 7 ноября вышла из дома в Юрмале, на улице Нометню, и до сих пор не вернулась. Ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 160 см, длинные темные волосы лилового цвета. Возможно, девушка в шоковом или депрессивном состоянии.

Была одета в серую спортивную куртку, темно-синие джинсы, на ногах белые кеды. При себе была розово-черная сумка на плечо.