Чт, 7.11.2019
Я бы мог сказать, что в последнее время мы имеем дело с "чёрной серией", но трагедии в боксе происходили и в прошлом году, и в позапрошлом. Это происходит с тех пор, как люди надели перчатки. Смерть всегда будет присутствовать в боксе. Макс Келлерман, эксперт ESPN и большой поклонник бокса

Полиция просит помощи в поисках девушки из Юрмалы

ФОТО: Valsts policija

Юрмальский участок Госполиции ищет пропавшую Ингу Калниню 1997 года рождения.

Девушка около часу ночи с 6 на 7 ноября вышла из дома в Юрмале, на улице Нометню, и до сих пор не вернулась. Ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 160 см, длинные темные волосы лилового цвета. Возможно, девушка в шоковом или депрессивном состоянии.

Была одета в серую спортивную куртку, темно-синие джинсы, на ногах белые кеды. При себе была розово-черная сумка на плечо.

Госполиция призвала ознакомиться с фото девушки. Если у вас есть какая-нибудь информация о разыскиваемой девушке, звоните по номеру 67075111, 110!

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