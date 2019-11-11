Титул чемпиона за 13 секунд и холодящие душу удары. Лучшие нокауты в UFC

Каждому виду спорта присущи определённые элементы, которые фанаты всегда будут вспоминать. Например, в футболе это красивые голы или передачи, в баскетболе болельщики всегда будут помнить о непрерывных данках или бросках на последних секундах матча. Для зрителей ММА подобные события остаются в памяти в основном благодаря одному из многих спортивных элементов - нокаутам.