Титул чемпиона за 13 секунд и холодящие душу удары. Лучшие нокауты в UFC

Смешанные единоборства (ММА) являются одним из самых популярных видов спорта в мире, несмотря на свою опасную сущность. Наибольшее признание получила организация UFC, которая существует уже больше 20 лет. За это время успело накопиться значительное количество боёв, которые по праву можно считать иконическими.
Каждому виду спорта присущи определённые элементы, которые фанаты всегда будут вспоминать. Например, в футболе это красивые голы или передачи, в баскетболе болельщики всегда будут помнить о непрерывных данках или бросках на последних секундах матча. Для зрителей ММА подобные события остаются в памяти в основном благодаря одному из многих спортивных элементов - нокаутам.
Титул чемпиона за 13 секунд, джентельменские нокауты и самый быстрый бой в истории UFC. Предлагаем ознакомиться с лучшими нокаутами в истории UFC. Надо отметить, что это не топ, поэтому порядок нокаутов не имеет особого значения.