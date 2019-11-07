"Пуце нет!" и похоронные венки: пикет противников территориальной реформы

Хронология событий: Акция медиков прошла с 8.30 до 9.30. По наблюдениям LETA, около 9.30 у здания Сейма было около 2000 человек.

По наблюдениям LETA, около 9.30 у здания Сейма было около человек. После акции медиков возле Сейма начался протест недовольных административно-территориальной реформой - они выступили против "насильственной и нелогичной реформы, которая полностью опустошит село".

По неофициальной информации, по подсчетам полиции, обе акции собрали около 5000 человек.

Противники территориальной реформы прошли шествием от Бастионной горки к зданию Сейма. В целом у здания парламента собралось несколько тысяч протестующих. По оценкам полиции, в акциях протеста в целом приняли участие почти 5 тысяч человек.

Противники административно-территориальной реформы выразили солидарность с требованиями медков повысить финансирование здравоохранения.

Участники акции из Алсунги привезли участникам пикета медиков хлеб и носки, чтобы "были силы бороться".

Представители самоуправлений протестовали против "насильственной ликвидации краев", скандировали лозунги "Пуце нет!", "Снять Пуце!".

Когда к ним вышел ответственный за реформу министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце, участники акции встретили его громким свистом и криками.

Протестовать против реформы к Сейму прибыли представители разных поколений из Руены, Алои, Салацгривы, Кандавы, Алсунги и других регионов, в том числе 14 человек представляли самое маленькое самоуправление Латвии - Балтинавский край. Из Руены приехали около 60 пикетчиков, из Кандавского края - около 80. Среди участников акции были также руководители самоуправлений и предприниматели.

Противники реформы скандировали "Родине быть!" и другие лозунги, а в конце акции возложили к Сейму похоронные венки.

Эта акция протеста была приурочена к передаче одобренного коалицией законопроекта об административно-территориальной реформе в Сейм для рассмотрения в первом чтении. Реформа предусматривает создание в Латвии 39 вместо нынешних 119 самоуправлений.

Отметим, что эту акцию курировала Латвийская зеленая партия.