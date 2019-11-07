Чт, 7.11.2019
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Макрон заявил, что НАТО "впала в кому"

Эммануэль Макрон

ФОТО: Reuters/ScanPix

​Президент Франции Эммануэль Макрон высказался, что НАТО находится в коматозном состоянии из-за полного отсутствия координации по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу, в частности, Турцией.

Такое заявление Макрон сделал в четверг в интервью британскому журналу The Economist. Макрон отметил, что необходимо "прояснить, каковы стратегические цели НАТО".

Французский президент также заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и вновь выступил за "наращивание" оборонных возможностей европейских стран.

Ранее Макрон подчеркивал, что европейским странам необходима определенная независимость в сфере обороны, в частности, чтобы реагировать на проблемы в сфере контроля над вооружениями в мире.

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