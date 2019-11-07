Макрон заявил, что НАТО "впала в кому"

Такое заявление Макрон сделал в четверг в интервью британскому журналу The Economist. Макрон отметил, что необходимо "прояснить, каковы стратегические цели НАТО".

Французский президент также заявил, что Европа находится "на краю пропасти" и вновь выступил за "наращивание" оборонных возможностей европейских стран.