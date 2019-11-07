"Мы знаем, где и как можно найти недостающие деньги". Оппозиция выступила на стороне медиков

Оппозиционные депутаты подали на рассмотрение в Сейм проект решения о том, чтобы поручить Кабинету министров немедленно найти средства для повышения зарплат медицинских работников в предусмотренном законом объеме.
Как сообщила внефракционный депутат Юлия Степаненко, проект предусматривает, что правительство должно найти необходимую сумму до утра 13 ноября.
Проект подписали депутаты Линда Лиепиня, Алдис Гобземс, Карина Спруде, Виктор Валайнис (СЗК), Арманд Краузе (СЗК), Янис Дуклавс (СЗК), Улдис Аугулис (СЗК), Раймонд Бергманис (СЗК), Марис Кучинскис (СЗК) и Дидзис Шмитс.
"Мы знаем, где и как можно найти это недостающее финансирование, но видим и то, что правительство способно мобилизоваться и исправить ошибки.
Мы даем правительству время до внеочередного заседания Сейма, чтобы все исправить", - говорится в заявлении депутатов.
Галерея: Акция протеста "Один день без врача"
Как сообщалось, в четверг, 7 ноября, у Сейма прошла многотысячная акция протеста медиков, которые протестовали против недостаточного финансирования здравоохранения.
Видео: Акция протеста "Один день без врача"