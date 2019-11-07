Музыкант группы "25/17": "Хабиб представляет Дагестан, а не Россию"

"Я что-то флага России никогда в его руках не видел. Он замечательный боец, один из лучших сейчас на планете. Но, мне кажется, он представляет Дагестан, а не Россию", - сказал Бледный.

"Конор, конечно же, неправ. Так нельзя. А что если бы это был не Хабиб, а какой-то русский боец, славянин? Представляешь, какой-то приехавший иностранный боец говорит, что все русские такие. Как бы ты себя чувствовал? Может, он бы отсюда потом и не уехал, потерялся бы где-нибудь в переулках", - отметил рэпер.