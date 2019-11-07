Чт, 7.11.2019
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Кадыров призвал наказывать за оскорбление "убивая, сажая, пугая". Кремль проверять слова не будет

Владимир Путин и Рамзан Кадыров

ФОТО: Reuters/ScanPix

5 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров в эфире республиканского телевидения призвал жестоко наказывать тех, кто "нарушает согласие между людьми, занимается сплетнями". Согласно переводу BBC и "Настоящего времени", Кадыров на заседании правительства призвал "убивать, сажать и пугать" таких людей, пишет "Медуза". 

В четверг, 7 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "не читал оригинал стенограммы этого заседания правительства, не читал распечаток и оригиналов заявлений Кадырова. Публикации BBC, при всем уважении к этой корпорации, считать за первоисточник не могу и не буду".

На уточняющий вопрос "Эхо Москвы", будут ли они проверяться или нет, Песков ответил отрицательно.

В частности Песков пояснил, что "к руководителю региона нужно проявлять необходимое уважение. Это касается не только Рамзана Кадырова, но и других руководителей регионов".

Он добавил, что в любом субъекте Российской Федерации существуют правоохранительные органы, которые на основании действующего законодательства применяют или не применяют те или иные статьи закона для пресечения противоправных действий.

"Мне неизвестно о том, чтобы какие-то противоправные действия имели место", - отметил Песков.

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