Кадыров призвал наказывать за оскорбление "убивая, сажая, пугая". Кремль проверять слова не будет

В четверг, 7 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "не читал оригинал стенограммы этого заседания правительства, не читал распечаток и оригиналов заявлений Кадырова. Публикации BBC, при всем уважении к этой корпорации, считать за первоисточник не могу и не буду".

На уточняющий вопрос "Эхо Москвы", будут ли они проверяться или нет, Песков ответил отрицательно.

В частности Песков пояснил, что "к руководителю региона нужно проявлять необходимое уважение. Это касается не только Рамзана Кадырова, но и других руководителей регионов".

Он добавил, что в любом субъекте Российской Федерации существуют правоохранительные органы, которые на основании действующего законодательства применяют или не применяют те или иные статьи закона для пресечения противоправных действий.