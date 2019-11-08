"Полноценный wild ride": Продюсер Виталий Голованов о "This is Хорошо", секретах YouTube, музыке и желании снимать кино

Новым гостем в нашей студии стал продюсер и музыкант Виталий Голованов.

Именно он вместе с единомышленниками создал программу "This is Хорошо". Теперь Виталий автор нескольких успешных интернет-шоу. Продюсер живет только от доходов с YouTube, а с недавних пор рассказывает своим подписчикам, как раскрутить свои видео в Сети.

"Буду людей учить делать хороший контент на YouTube", - сказал нам Виталий.

Кроме секретов YouTube мы смогли поговорить о том, почему его музыкальная группа "Аметист", имея финансирование и дорогостоящие клипы, не добилась успеха в Латвии.

"Музыкальная группа в первую очередь должна выпускать музыку", - смеясь пояснил он.

В свои 30 лет Виталий невероятно доволен собой. Он признается, что ему нравится то, чем он занимается. В планах у молодого человека, есть мечта снять кинофильм!