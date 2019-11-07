Самоуправлений станет меньше: Сейм концептуально поддержал реформу

За законопроект проголосовали 70 депутатов, против было 13. Предложения ко второму чтению можно подавать до 18 декабря.

Министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце, обращаясь к Сейму, напомнил, что в ходе подготовки реформы состоялись встречи с представителями самоуправлений, на которых "мы ответили на все предложения".

По его словам, самоуправления в Латвии очень разные, и 60 самоуправлений в данным момент не соответствуют установленным критериям. Доступность и качество услуг тоже отличаются, и, если сейчас ничего не менять, из-за сокращения численности населения расходы за содержание самоуправлений в ближайшие годы вырастут на 120 млн евро.

Пуце признал, что подготовленный вариант реформы не является единственно возможным, и призвал Сейм немедленно заняться рассмотрением предложения.

Депутат Виктор Валайнис (Союз "зеленых" и крестьян, СЗК) назвал законопроект "бракованным". "Сегодня у Сейма мы видели последствия этого законопроекта, за которые несет ответственность министр Пуце", - сказал депутат.

По его мнению, предлагаемые изменения продиктованы политическими соображениями, а не основаны на определенных критериях и дискуссиях. Валайнис также остро раскритиковал информационную кампанию Министерства охраны среды и регионального развития, назвав ее политической агитацией.

Депутат Дидзис Шмитс подчеркнул, что административно-территориальная реформа определит развитие Латвии на несколько десятилетий, и нужно тщательно продумать варианты развития регионов Латвии.

Представитель СЗК Арманд Краузе признал, что реформа необходима, но она не должна быть поспешной и непродуманной.

Депутат "Согласия" Сергей Долгополов отметил, что реформа не пользуется поддержкой ни в обществе, ни в самоуправлениях. Используемые в законопроекте критерии очень условны, и по-прежнему нет ответов на многие вопросы, например, о бюджетах объединенных самоуправлений.

Сформируют специальную комиссию

Кроме того, Сейм постановил сформировать специальную комиссию по административно-территориальной реформе.

За создание комиссии проголосовали 63 депутата, против были 15.

Комиссия будет рассматривать вопросы, связанные с административно-территориальной реформой. В нее будет делегировано по одному депутату из каждой фракции Сейма. Комиссия будет работать до окончания рассмотрения всех связанных с реформой законопроектов.

Предложение сформировать комиссию поступило от коалиционных депутатов.

Против создания комиссии высказались не принадлежащие к фракциям депутаты, которые заявили, что таким образом коалиция пытается создавать альтернативные комиссии, чтобы не дать слово тем депутатам, которые не состоят ни в коалиции, ни во фракциях. Депутаты Союза "зеленых" и крестьян заявили, что не понимают, зачем нужна такая комиссия.