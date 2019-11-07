Омский "Авангард" показал макет новой домашней арены

Клуб КХЛ омский "Авангард" в соцсетях разместил проект новой арены.
Сообщается, что клуб сможет играть в новой арене, начиная с сезона 2022/2023 годов.
"Арена Омск" была сдана в эксплуатацию в августе 2007 года, но летом 2018 года было констатировано, что она находится в аварийном состоянии и играть на этой арене нельзя.
Новая арена будет вмещать 12 тысяч зрителей, закончить строительство планируется закончить в 2022 году.
Пока же "Авангард" под руководством Боба Хартли проводит домашние игры в Балашихе.