Чт, 7.11.2019
Я бы мог сказать, что в последнее время мы имеем дело с "чёрной серией", но трагедии в боксе происходили и в прошлом году, и в позапрошлом. Это происходит с тех пор, как люди надели перчатки. Смерть всегда будет присутствовать в боксе. Макс Келлерман, эксперт ESPN и большой поклонник бокса

Омский "Авангард" показал макет новой домашней арены

ФОТО: Ekrānšāviņš no video

Клуб КХЛ омский "Авангард" в соцсетях разместил проект новой арены.

Сообщается, что клуб сможет играть в новой арене, начиная с сезона 2022/2023 годов.

"Арена Омск" была сдана в эксплуатацию в августе 2007 года, но летом 2018 года было констатировано, что она находится в аварийном состоянии и играть на этой арене нельзя.

Новая арена будет вмещать 12 тысяч зрителей, закончить строительство планируется закончить в 2022 году.

Пока же "Авангард" под руководством Боба Хартли проводит домашние игры в Балашихе.

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