Потолок пособий в будущем году - 1600 евро в месяц

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма в четверг во втором окончательном чтении поддержала поправки к законопроекту госбюджета 2020 года, предусматривающие сохранение размера максимального выплачиваемого в конкретных случаях пособия в размере 1600 евро в месяц, сообщает агентство LETA.
Законопроект предусматривает, что общая сумма пособий по болезни, потери работоспособности, потери кормильца, а также дополнительных компенсаций в 2020 году не может превышать двадцатикратную сумму общего пособия социального обеспечения или 1600,75 евро.
Сумма общего пособия социального обеспечения составляет 64,03 евро, но у отдельных групп людей она отличается, и в будущем году даже вырастет, к примеру, у лиц с инвалидностью.
Цель поправок - и в дальнейшем обеспечить единую выплачиваемую в виде максимального пособия сумму.