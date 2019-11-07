Потолок пособий в будущем году - 1600 евро в месяц

Законопроект предусматривает, что общая сумма пособий по болезни, потери работоспособности, потери кормильца, а также дополнительных компенсаций в 2020 году не может превышать двадцатикратную сумму общего пособия социального обеспечения или 1600,75 евро.

Сумма общего пособия социального обеспечения составляет 64,03 евро, но у отдельных групп людей она отличается, и в будущем году даже вырастет, к примеру, у лиц с инвалидностью.