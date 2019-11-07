В итальянской больнице мать бросила ребенка с чрезвычайно редкой болезнью кожи

В больнице Италии уже с августа находится брошенный ребенок с редким заболеванием кожи. Больнице до сих пор не удалось связаться с родителями ребенка, сообщает ВВС.
У четырехмесячного Джованнино - ихтиоз арлекина, генетическое заболевание, вызывающее толстую и очень сухую кожу.
Сейчас медсестры больницы взяли на себя ответственность за младенца, однако в течение ближайших недель он больницу может покинуть.
В данный момент неизвестно, почему невозможно связаться с родителями ребенка, и почему они не увезли Джованнино домой.
"Я не знаю, какова причина, но понятно, что ребенок брошен", - рассказала итальянским СМИ медсестра больницы Святой Анны.
Персонал больницы посменно заботится о малыше, выходя на прогулки по коридорам. "Мы все мечтаем, что скоро у него будет своя маленькая комнатка", - сказала медсестра.
Местные власти проинформированы о ситуации и пытаются найти для Джованнино временный дом, однако состояние ребенка означает, что ему необходима особая забота.
Сейчас ребенок находится в отделении интенсивной терапии для новорожденных. Чтобы предотвратить растрескивание кожи, его защищают от солнечных лучей, а кожу несколько раз в день смазывают увлажняющим кремом.
"Он умный и улыбчивый ребенок. Он счастлив, когда ему включают музыку", - рассказала руководитель отделения новорожденных Даниэла Фарин.
Спустя несколько часов после публикации истории Джованнино в итальянских СМИ, больница получила несколько писем от людей, которые хотели бы ребенка усыновить.
Власти Турина сообщают, что оценят каждое письмо и попытаются найти приемную семью, которая сможет предоставить Джованнини специализированную заботу.
Ихтиоз арлекина - заболевание, которое затрагивает одного человека из миллиона. Оно влияет на скорость восстановления кожи, старая кожа сходит слишком медленно, а клетки новой кожи восстанавливаются очень быстро, в результате чего на коже появляются уплотнения. Эта болезнь влияет и на способность человека бороться с инфекциями. Симптомы появляются сразу же после рождения или в ходе первого года жизни.