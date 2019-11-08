Пт, 8.11.2019
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Фанаты ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште

ФОТО: AFP/SCANPIX

Фанаты московского ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште перед матчем Лиги Европы с венгерским "Ференцварошем" (0:0).

"Советский спорт" сообщает, что до начала поединка фанаты российского клуба устроили беспорядки. Отмечается, что группа армейских болельщиков устроила потасовку в метро Будапешта.

Портал Sport24 сообщает, что фанаты вели себя агрессивно, оккупировали поезд, обливали окружающих из бутылок и пытались устроить драку. В результате, полиция перекрыла единственную ветку метро, которая вела к стадиону.

По пути на стадион группировки ЦСКА схлестнулись с венгерскими хулиганами, но вмешалась конная полиция.

"Спорт-Экспресс" сообщает, что группы фанатов пересеклись специально. Кроме того, в столицу Венгрии прибыли хулиганы из Болгарии, Сербии и Польши. Активные болельщики ЦСКА вместе с болельщиками ЦСКА из Софии и "Партизана" из Белграда сошлись с группировками "Ференцвароваш" и "Шлёнска".

ЦСКА на выезде сыграл вничью с венгерским "Ференцварошем" (0:0) и завоевал первое очко в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Московский клуб после четырёх туров занимает последнее место в группе, но но несмотря на это сохраняет шансы на выход в плей-офф.

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