Фанаты ЦСКА устроили беспорядки в Будапеште

"Советский спорт" сообщает, что до начала поединка фанаты российского клуба устроили беспорядки. Отмечается, что группа армейских болельщиков устроила потасовку в метро Будапешта.

Портал Sport24 сообщает, что фанаты вели себя агрессивно, оккупировали поезд, обливали окружающих из бутылок и пытались устроить драку. В результате, полиция перекрыла единственную ветку метро, которая вела к стадиону.

По пути на стадион группировки ЦСКА схлестнулись с венгерскими хулиганами, но вмешалась конная полиция.

"Спорт-Экспресс" сообщает, что группы фанатов пересеклись специально. Кроме того, в столицу Венгрии прибыли хулиганы из Болгарии, Сербии и Польши. Активные болельщики ЦСКА вместе с болельщиками ЦСКА из Софии и "Партизана" из Белграда сошлись с группировками "Ференцвароваш" и "Шлёнска".

ЦСКА на выезде сыграл вничью с венгерским "Ференцварошем" (0:0) и завоевал первое очко в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Московский клуб после четырёх туров занимает последнее место в группе, но но несмотря на это сохраняет шансы на выход в плей-офф.

Беспорядки в метро Будапешта перед матчем «Ференцварош» — ЦСКА 🔥 pic.twitter.com/N4tVMlCUup — SPORT24.ru (@sport24_ru) November 7, 2019

В Будапеште жарко. Беспорядки по городу и у стадиона. Местные фаны пытаются прыгнуть на болельщиков ЦСКА. Разгоняют конной полицией и собаками. pic.twitter.com/GVqsBh51Ac — Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) November 7, 2019

На самом деле, стремненько pic.twitter.com/2n819R5kVp — Alina Matinian (@aamatinyan) November 7, 2019