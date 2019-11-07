Сборная Латвии по хоккею обыграла Словению в серии буллитов

Счёт в матче на 19-й минуте открыл Рихард Мелналкснис, который получил остроумную передачу от Дэйвида Сарканиса. Во втором периоде словенцы воспользовались ошибкой Роберта Мамчицса и Рок Тичар восстановил равновесие.

В третьем периоде хозяева владели инициативой и Ральф Фрейберг вывел вперёд латвийскую сборную. За 8 секунд до конца основного времени гости всё-таки сумели сравнять и перевести игру в овертайм. Вторым голом в матче отметился Тичар.

Рок Тичар мог оформить хет-трик в овертайме, но не смог обыграть Кристерса Гудлевскиса, когда вышел один на один с нашим вратарём. Поэтому всё решилось в послематчевой серии буллитов, в которой точнее оказались подопечные Боба Хартли.