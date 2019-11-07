Сборная Латвии по хоккею обыграла Словению в серии буллитов

Сборная Латвии по хоккею с победы начала турнир четырёх наций, который проходит в Лиепае. Команда Боба Хартли одержала победу над Словенией со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 1:0).
Счёт в матче на 19-й минуте открыл Рихард Мелналкснис, который получил остроумную передачу от Дэйвида Сарканиса. Во втором периоде словенцы воспользовались ошибкой Роберта Мамчицса и Рок Тичар восстановил равновесие.
В третьем периоде хозяева владели инициативой и Ральф Фрейберг вывел вперёд латвийскую сборную. За 8 секунд до конца основного времени гости всё-таки сумели сравнять и перевести игру в овертайм. Вторым голом в матче отметился Тичар.
Рок Тичар мог оформить хет-трик в овертайме, но не смог обыграть Кристерса Гудлевскиса, когда вышел один на один с нашим вратарём. Поэтому всё решилось в послематчевой серии буллитов, в которой точнее оказались подопечные Боба Хартли.
В пятницу, 8 ноября, сборная Латвии проведёт второй матч на турнире, скрестив клюшки с командой Франции. Завершится турнир в субботу матчем против Беларуси.