Глюк'oZa сделала умопомрачительное фото на пляже

Певица разместила на своей странице несколько кадров со своего отдыха в теплых странах.

"Иногда нужно хоть несколько дней, чтобы перезагрузиться. Особенно хорошо сменить обстановку", - написала Глюкоза.

Наталья также поинтерксовалась у фолловеров, где им нравится отдыхать.

Поклонники артистки оставили 760 комментариев.

"Нельзя быть такой ОХ", - написала Люба Успенская. К ней также присоединилась исполнительница Нюша.

"Офигенская", "Какая восхитительная прелестница", "Потрясающая", "Просто бомбическая", - писали комментаторы.