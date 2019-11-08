Глюк'oZa сделала умопомрачительное фото на пляже

Российская популярная исполнительница Глюк'oZa (наст. имя - Наталья Чистякова-Ионова) разместила на свой Instagram-странице пикантное фото, которое за один день собрало свыше 76 тысяч лайков.
Певица разместила на своей странице несколько кадров со своего отдыха в теплых странах.
"Иногда нужно хоть несколько дней, чтобы перезагрузиться. Особенно хорошо сменить обстановку", - написала Глюкоза.
Наталья также поинтерксовалась у фолловеров, где им нравится отдыхать.
Поклонники артистки оставили 760 комментариев.
"Нельзя быть такой ОХ", - написала Люба Успенская. К ней также присоединилась исполнительница Нюша.
"Офигенская", "Какая восхитительная прелестница", "Потрясающая", "Просто бомбическая", - писали комментаторы.
Ранее Глюк'oZa шокировала поклонников необычным образом.