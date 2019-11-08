Эрогенная зона Европы - Вильнюс. Противоречивая кампания, которая прославила столицу Литвы

В списке точек назначения Европы Вильнюс регулярно занимает первые места как один из самых дружественных бюджету городов для мужских вечеринок. В 2016 году его оценили как третий по дешевизне пункт назначения для мужских вечеринок в Европе.

Кампания "Точка G Европы - Вильнюс" стартовала в 2018 году, через несколько недель до визита Папы римского Франциска в Литву. Был создан специальный сайт кампании, который продолжает работу по-прежнему, он призывает посетителей "взяться за бизнес" и "создать свою личную карту удовольствий".

Туристы могут сделать это, пройдя тест, насколько они согласны с такими утверждениями, как "нет такой вещи как слишком много языка", "истинное наслаждение приходит только через пот" и "правильные аксессуары могут улучшить любой опыт".

После заполнения теста открывается созданный в стиле Tinder список 48 развлечений, где у каждого нужно отметить - нравится или нет, - в результате чего создается личная карта удовольствий, которая побуждает туристов к смелым экспериментам.

В качестве альтернативы посетители могут "пропустить начальный этап" или тест и "посмотреть все развлечения Вильнюса".

Многослойная кампания получила резонанс по всему миру. Студенты маркетинга, идеей которых это было, были очень рады, пока этого не заметили литовские священники...

Вильнюсский епископ предупредил, что она выделяет столицу как "город секс-туризма", в свою очередь правительство Литвы попросило Go Vilnius отложить начало кампании до визита Папы римского, что город проигнорировал.

Бывший мэр, отклонивший просьбу, сообщил, что "никто в западном маркетинге больше не использует сексистские отзывы, особенно, если мы говорим о госучреждениях".

Но Управление стандартов рекламы Соединенного королевства отклонил жалобу, которую получил о кампании. Он указал, что она "не эксплуатирующая или унижающая" и "маловероятно, что это вызовет серьезное или широко распространенное преступление".

В среду, 6 ноября, кампания "Точка G Европы - Вильнюс" была награждена в среду, 6 ноября. На всемирном мероприятии туристического рынка в Лондоне. Еще важнее, что это отплатилось выросшим числом посетителей, рассказала CNN директор туристического управления Go Vilnius Инга Романовскиене.

Общее число посетителей в Вильнюсе в прошлом году увеличилось на 12,5 процентов, а число посетителей из Германии и Великобритании - двух целевых аудиторий кампании - выросло соответственно на 37,8 и 20,5%.

"Наша цель привлечь молодых, любознательных путешественников, которые заинтересованы открывать новые захватывающие пункты назначения", - сказала она.

Она указала, что Go Vilnius хочет отметить, что "как только посетители открывают сущность Вильнюса, они наслаждаются пережитым".

"Кампания была особо популярно для аудитории 18-35 лет, но кампания была с юмором и способностью не воспринимать себя слишком серьезно, и я думаю, что эти особенности особо оценили образованные и более старшие люди", - отметила она.

"Мы очень внимательно думаем о долгосрочном развитии туризма, который выгоден не только туристической сфере, но и местным жителям," - сказала она CNN. "Я рада сказать, что не помню ни одного серьезного случая, связанного с туристами в Вильнюсе. Мы благодарны за любознательных, открытых и полных уважения гостей, который город принимает ежедневно".

"Мы открыты для всех, однако ожидаем, что посетители будут уважать простые вещи, к примеру, общественный порядок.

Если число посетителей выросло почти на 40%, можно ожидать, что и другие пункты назначения начнут пробовать подобные кампании.

"Если другие пункты назначения умны, они последуют примеру Литвы и выступят со своими слоганами, предусмотренными только для взрослых", - сказал американский телеведущий Джон Оливер в прошлом году, когда кампания увидела свет.